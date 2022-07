Navalny : depuis sa nouvelle prison, l'opposant russe dénonce avec humour ses conditions de détention

Il feint notamment de contempler la clôture aveugle de 6 mètres de haut qui encercle sa caserne, estimant qu'elle ressemble à celles qu'il a vues dans les résidences luxueuses du président russe et de son ancien Premier ministre, Dmitri Medvedev. "Poutine vit et travaille dans un tel endroit, à Novo-Ogaryovo ou à Sotchi", s'amuse-t-il. De la même façon, les ministres de Vladimir Poutine doivent parfois attendre celui-ci "pendant six heures", rappelle Alexeï Navalny, comme ses propres avocats, qui doivent patienter des heures avant de le voir en prison.