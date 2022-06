Japon : à 83 ans, il réussit la traversée du Pacifique en solitaire

Ça n'était pas la première fois que le Japonais se confrontait au Pacifique. En 1962, il avait traversé l'océan à l'âge de 23 ans, enfreignant alors la loi japonaise qui interdisait aux navigateurs de quitter le pays à la voile et entrant ainsi clandestinement aux États-Unis.

Il y a 60 ans, "j'étais constamment anxieux et stressé à l'idée de me faire prendre", avait-il confié sur son blog en avril. "Mais cette fois, c'est différent, j'ai été envoyé par de nombreuses personnes et je bénéficie de leur soutien grâce à des systèmes de suivi et à la radio sans fil".