"Navire russe, va te faire foutre" : que sait-on de cette vidéo de soldats ukrainiens ?

Sur Twitter, elle a notamment été publiée dans la nuit de vendredi par un certain Volodymyr Zelenskyy Stan, homonyme du président et se présentant comme anglo-ukrainien. Très rapidement, de nombreux comptes ont repris cette vidéo, qui capitalise des dizaines de milliers de vues et qui capture un échange audio entre les soldats chargés de protéger l’île et les Russes, arrivant par bateau.

"Je vous suggère de rendre vos armes et de capituler. Sinon, j’ouvrirai le feu", intime un soldat russe depuis un haut-parleur, qui pourrait provenir du bateau sur lequel il se trouve. Un soldat ukrainien - nous avons pu authentifier sa langue - lui répond alors : "Je lui dis d’aller se faire foutre ? Navire russe, va te faire foutre !". L’île a donc été bombardée et les soldats n’ont pas survécu.

Comme l’indiquent plusieurs correspondants sur place, il parait difficile de confirmer qu’il s’agit bien d’un échange authentique puisque l’extrait a été posté par les garde-frontières ukrainiens eux-mêmes. Mais tout laisse à penser que la scène est très récente. Et pour cause, il existe d’autres prises de vue de cet échange et de l’attaque.