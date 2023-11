Maxi-procès en Italie : plus de 5000 ans de prison requis au total contre 300 mafieux

5000 ans de prison. C'est ce qui a été requis, au total, contre 322 accusés présumés mafieux dans le cadre d'un maxi-procès de trois ans entamé en 2021 contre la redoutée 'Ndrangheta. Basée en Calabre, une région très pauvre située dans la pointe de la Botte italienne, mais présente dans une quarantaine de pays, cette dernière est la plus riche et la plus puissante des mafias de la péninsule, grâce notamment à son quasi-monopole sur le trafic de cocaïne en Europe.

"C'est un procès important, car il vise l'une des plus importantes familles de la 'Ndrangheta basées en Calabre disposant de ramifications internationales", a confirmé l'AFP Antonio Nicaso, expert de la mafia. Depuis janvier 2021, trois juges ont auditionné en Calabre durant des milliers d'heures des témoins, parmi lesquels des mafieux repentis devenus collaborateurs de justice, sur les activités de la famille Mancuso et de ses associés. Le tribunal devrait rendre son verdict dans le courant de la semaine.