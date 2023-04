Ne pas être "suivistes" sur Taïwan : les propos d'Emmanuel Macron font réagir jusqu'à la Maison-Blanche

Le Wall Street Journal, dans un éditorial de sa rédaction, a qualifié de "ratée" la prise de position du président français au sujet de Taïwan, l'accusant de "saper le soutien américain à l'Europe" et d'"affaiblir la dissuasion contre l'agression chinoise". "Emmanuel Macron veut que les États-Unis se portent à la rescousse de l’Europe contre l’agression russe, mais fait apparemment vœu de neutralité contre l’agression chinoise dans le Pacifique", poursuit ce journal.

"Les Français sont vraiment en train de s'engager davantage dans la région Indo-Pacifique", a constaté de son côté le porte-parole de la Maison Blanche pour expliciter cette prise de position française.

Sur la très conservatrice et pro-Trump chaîne Fox News, un présentateur s'est indigné du manque de reconnaissance du chef de l'État envers son allié. "Nous courrons au secours de la France et de l’Europe, au moindre problème, depuis un siècle, et c’est comme ça qu’ils nous remercient ?", a-t-il regretté.