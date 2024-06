Joe Biden a dévoilé jeudi un plan visant à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Reste à convaincre le Hamas et Israël. Chaque camp a d'ores et déjà posé ses conditions pour un éventuel accord.

Passer d'un cessez-le-feu temporaire à une paix durable. Tel est le défi que tente de relever Joe Biden à Gaza. Le président américain a dévoilé vendredi un plan de paix, destiné à mettre fin au conflit qui fait rage entre le Hamas et Israël depuis les attaques du groupe terroriste palestinien le 7 octobre dernier. Le projet aboutira-t-il ? Les prochains jours seront décisifs. Seule certitude : chaque camp tente d'avancer ses pions. Et ainsi obtenir des concessions de la part de son rival.

Concrètement, le texte – un "accord détaillé de quatre pages et demi" selon un haut-responsable américain – correspondrait à ce que le mouvement palestinien s'est d'ores et déjà dit prêt à accepter. Son concept : trois phases, d'une quarantaine de jours chacune. La première comporte un cessez-le-feu total de six semaines, assorti d'un retrait israélien des zones densément peuplées de la bande de Gaza. Certains otages israéliens - des femmes et des personnes âgées, blessées ou malades - sont libérés, et certains corps restitués aux familles. Des centaines de prisonniers palestiniens sont, eux, remis en liberté.

"Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé"

Les contours précis de la deuxième phase seront, selon Joe Biden, négociés pendant le premier cessez-le-feu de six semaines. Il a précisé que les hostilités ne reprendraient pas tant que les discussions continueraient. En cas de négociations concluantes, les combats s'arrêtent définitivement et tous les Israéliens encore détenus à Gaza rentrent chez eux, soldats israéliens compris. Enfin, durant la phase 3, un vaste plan de reconstruction de Gaza est lancé, avec le soutien des États-Unis et de la communauté internationale.

Reste à savoir si ce plan de paix verra le jour. Dès son annonce, Benyamin Nétanyahou a prévenu : "Les conditions d'Israël pour stopper la guerre n'ont pas changé". Il a cité "la destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et l'assurance que Gaza ne posera plus de menace à Israël".

Quid du Hamas ? Le mouvement islamiste avait affirmé jeudi être disposé à parvenir à une trêve qui inclurait un "accord global sur un échange" de prisonniers… Mais uniquement si Israël arrêtait ses bombardements. Le mouvement palestinien et les autres factions palestiniennes "n'accepteront pas (...) la poursuite des négociations dans un contexte d'agression, de meurtre, de blocus, de famine et de génocide de notre peuple", ajoute le Hamas.

Dans son communiqué jeudi, le Hamas a par ailleurs accusé Israël d'utiliser les négociations comme un "prétexte pour continuer l'agression et les massacres" contre les Palestiniens et de répondre à "notre position positive en envahissant la ville de Rafah et en occupant le point de passage", ainsi qu'en formulant "des remarques visant à entraver les efforts des médiateurs."