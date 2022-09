Son corps a été retrouvé dans l'Himalaya : qui était Hilaree Nelson, légende du ski-alpinisme ?

Une nouvelle venue éteindre les espoirs de retrouver vivante la native de Seattle, spécialiste des très hautes montagnes. En plus de deux décennies, Hilaree Nelson s'était fait une renommée internationale. Âgée de 49 ans, cette mère de deux enfants était décrite comme "la ski-alpiniste la plus prolifique de sa génération". Nommée parmi les "25 femmes les plus aventureuses des 25 dernières années" par le Men's Journal, elle était la première femme à avoir gravi deux sommets de 8000 m, l'Everest et le Lhotse, en une seule poussée de 24 heures, le 25 mai 2012.

Montée sur des skis à l'âge de 3 ans, à Stevens Pass, dans la chaîne des Cascades de Washington, Nelson s'était découverte un amour pour l'alpinisme à Chamonix, "un voyage qui a changé le cours de sa vie", où elle avait appris les tenants et les aboutissants de cette pratique sportive intense et extrême. En 2014, récipiendaire de la bourse National Geographic Explorers, l'Américaine s'était lancée à l'assaut du méconnu Hkakabo Razi, le plus sommet d'Asie du Sud-Est (5881 m), situé à l'extrême nord du Myanmar (ex-Birmanie). Une expédition casse-pattes qui avait donné lieu, en 2015, à un documentaire primé, Down to Nothing.