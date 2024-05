Népal : un alpiniste français décède lors d'une expédition sur le mont Makalu

Un alpiniste français est décédé dimanche 12 mai en tentant de gravir le mont Makalu, au Népal. Johnny Saliba, 60 ans, "présentait des symptômes du mal de l'altitude" avant de mourir.

Il tentait d'escalader la cinquième plus haute montagne du monde. Un alpiniste français est mort sur le Makalu, situé dans le massif hymalaien au Népal, ont annoncé ce mardi les organisateurs de l'expédition. Johnny Saliba, âgé de 60 ans, "faisait route vers le sommet, mais comme il présentait des symptômes du mal de l'altitude, son guide l'a fait descendre. Puis il est mort", dimanche à 8120 mètres d'altitude, a déclaré Bodha Raj Bhandari, organisateur de l'expédition chez "Snowy Horizon Treks and Expedition".

Le grimpeur faisait partie d'une équipe française qui escaladait le mont Makalu culminant à 8485 mètres. Tous les autres membres sont rentrés sains et saufs au camp de base. Il s'agit du deuxième décès de la saison d'alpinisme après celui de Lakpa Tenji Sherpa, un guide népalais de 53 ans, mort la semaine dernière en redescendant du Makalu dont il avait atteint le sommet.

Le Népal a délivré 59 permis à des grimpeurs étrangers pour le Makalu et des dizaines d'entre eux ont déjà pu atteindre son sommet. Des centaines d'alpinistes affluent au Népal, qui abrite huit des 14 plus hauts sommets du monde, pour gravir ces sommets au printemps lorsque les températures sont clémentes et les vents généralement plus faibles.