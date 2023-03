Nés à 22 semaines de grossesse, des jumeaux canadiens sont les plus grands prématurés au monde

Alors qu'elle a à son deuxième jour de travail, les médecins indiquent aux parents que si les bébés naissent ne serait-ce que quelques minutes avant leur 22e semaine, ils ne recevront pas de soins, souligne le Guinness World Record. La plupart des hôpitaux n'essaient pas de sauver les bébés qui naissent avant 24 à 26 semaines, mais la mère a eu la chance d'être prise en charge à l'hôpital Mount Sinai de Toronto, spécialisé les soins intensifs néonatals.

Malgré des saignements abondants, la mère raconte avoir fait de son mieux pour "retenir les bébés" quelques heures de plus alors qu'elle était à 21 semaines et six jours de grossesse. Elle a fini par perdre les eaux 15 minutes après minuit et moins de deux heures plus tard, "les deux jumeaux sont nés et ont été réanimés avec succès". Le père, Kevin Nadarajah, raconte quant à lui avoir passé la nuit à prier, "le visage baigné de larmes".

Une photo publiée par le Guinness montre les deux bébés d'un an près de leur certificat de record du monde. La jeune Adiah a l'air surprise, la bouche grande ouverte, son frère Adrial semble plus pensif. Un portrait bien différent de celui pris à leur naissance, lorsque les nouveaux-nés étaient très minces, le corps écarlate sous leur peau transparente. Les jumeaux ont dû rester hospitalisés six mois et ont survécu à plusieurs complications, dont une hémorragie cérébrale et une septicémie. Depuis, ils sont toujours suivis par de nombreux spécialistes, mais ils "se portent très bien", assurent leurs parents.