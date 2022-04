Netflix perd des abonnés pour la première fois en dix ans

Pour améliorer la situation, Netflix compte, dans un premier temps, prendre des mesures plus sévères concernant les partages d'identifiants et mots de passe qui permettent à beaucoup de personnes de ne pas payer pour l'accès à la plateforme. Le géant du streaming souhaite également investir encore plus dans la production des contenus pour ne pas céder trop de terrain à la concurrence, comme Disney+, qui a du succès depuis son lancement fin 2019.

Selon Netflix plus de 100 millions de foyers ne payent pas d'abonnements. "Nous devons juste faire en sorte qu'ils payent au moins en partie pour le service qu'ils adorent", a indiqué Reed Hastings. En début mars, le groupe a lancé des tests dans des pays sud-américains pour facturer à ses clients l'ajout de profils supplémentaires à leur compte. La plateforme prévoit donc d'installer ce système sur ses principaux marchés d'ici à un an.

"On ne cherche pas à empêcher les gens de partager, mais on va vous demander de payer un peu plus pour le faire", a indiqué Greg Peters, le directeur des opérations. L'entreprise souhaite également ne pas affecter une autre mesure, celle dite de "l'engagement", c'est-à-dire le temps passé par les utilisateurs à regarder des films et séries.