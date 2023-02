La Guinée équatoriale déclare sa première épidémie de fièvre hémorragique de Marburg, cousin d'Ebola

La Guinée équatoriale "déclare aujourd'hui l'alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg dans la province de Kie-Ntem et dans le district (voisin) de Mongomo", a annoncé le ministre guinéen de la Santé. Un "plan de confinement a été mis en place" en étroite collaboration avec l'agence spécialisée des Nations unies "pour faire face à l'épidémie" dans cette zone recouverte de forêt équatoriale dense de l'est de la partie continentale de ce pays qui comprend aussi deux îles principales.

Selon l'institution rattachée à l'ONU, il s'agit de la première épidémie de ce type dans un des pays les plus fermés et au régime les plus autoritaires au monde, dirigé d'une main de fer depuis plus de 43 ans par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Des flambées et des cas sporadiques ont par le passé été signalés en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Angola, au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo. La dernière épidémie connue sur le continent a été déclarée vaincue au Ghana le 16 septembre 2022, deux mois après l'enregistrement de trois cas, dont deux mortels.