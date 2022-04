Attention à cette vidéo qui n’a aucun lien avec la fusillade à New York

Bien que peu partagée pour le moment, une vidéo se retrouve ainsi associée à l'événement. Elle montre un mouvement de foule dans les rues du célèbre quartier de Times Squares. Sur cet extrait, où l’on reconnait les grands immeubles et les panneaux publicitaires de cette célèbre place new-yorkaise, on aperçoit des gens courir et certains se retourner, l'air paniqué. L’homme qui filme demande plusieurs fois ce qu’il se passe ("What is happening ? I heard something").

Or, cette vidéo n’a aucun lien avec les tirs qui ont eu lieu ce mardi. Elle a été tournée deux jours plus tôt, après l’explosion d’une bouche d’égout, dimanche 10 avril. Et a circulé dans la nuit de dimanche à lundi sur les réseaux sociaux, comme sur ce compte ou sur celui-ci.