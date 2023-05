New York : un SDF connu pour ses imitations de Michael Jackson, meurt étranglé dans le métro

Alertée par des passagers et par une vidéo sur les réseaux sociaux d'une altercation violente dans le métro, la police avait constaté lundi après-midi qu'un trentenaire afro-américain avait perdu "connaissance". Transporté à l'hôpital, il y est décédé peu après, selon un courriel des forces de l'ordre. La vidéo de cinq minutes montre la victime au sol dans un wagon du métro, un autre homme - un soldat Marine de 24 ans, selon des médias - couché derrière afin de l'entraver et lui serrer le haut du corps. D'autres passagers debout au-dessus des deux hommes semblent décontenancés.

Un témoin a raconté à l'AFP que Jordan Neely avait fait irruption dans le wagon en criant sur des passagers et en leur réclamant de quoi manger ou boire. La police a brièvement interrogé le suspect de la prise d'étranglement et il revient dorénavant au parquet de l'État de New York pour l'arrondissement de Manhattan de décider de l'opportunité de poursuivre au pénal.