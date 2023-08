VIDÉO - Niger : comment la France se prépare à évacuer ses ressortissants

Selon nos informations, 1500 personnes sont éligibles au départ. Pour la moitié, ce sont des Français. Pour l'autre, des Européens et des ressortissants des pays partenaires, notamment la Suisse, le Canada et le Japon. Nous avons pu joindre une Française qui se prépare à partir. "Je ne sais pas quand je pourrai quitter mon hôtel. L'ambassade nous a demandé d'attendre. Je ne peux pas vous en dire plus, il en va de ma sécurité", confie-t-elle. La ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui s'est exprimé ce midi sur LCI, a donné des précisions sur le déroulé des évacuations.