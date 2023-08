Inquiétude sur la santé de Mohamed Bazoum : que sait-on des conditions de détention du président nigérien ?

Ses conditions de détention se seraient dégradées depuis, puisque la personne chargée de lui transmettre de la nourriture ne pourrait plus accéder au palais. "Depuis cinq jours, ils n'ont plus de vivres frais", dénonçait ce mercredi dans un communiqué le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya), celui du président nigérien. Dans une série de messages transmis au média américain CNN, Mohamed Bazoum rapportait qu'il ne lui restait que des pâtes et du riz pour se nourrir et qu'il n'avait pas accès non plus à des médicaments.

Depuis le 4 août, le président renversé serait par ailleurs privé de tout contact avec l'extérieur. Avant cette date, il avait pu s'entretenir avec plusieurs responsables internationaux par téléphone, dont le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président français Emmanuel Macron. Dimanche 30 juillet, le président du Tchad voisin, Mahamat Idriss Déby, avait même pu lui rendre visite dans le cadre d'un déplacement officiel au Niger. Une photo avec le président emprisonné avait alors été publiée sur les réseaux sociaux.