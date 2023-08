Niger : la fille du président Mohamed Bazoum dénonce des conditions de détention "très difficiles"

"La situation de ma famille est très difficile actuellement." Dans une interview accordée au Guardian, la fille de Mohamed Bazoum témoigne des conditions de détention dans lesquelles serait retenu le président nigérien renversé par un coup d'État le 26 juillet. Zazia Bazoum, qui était en France au moment de la prise de pouvoir par la junte et depuis est restée à Paris, en contact téléphonique quasi quotidien avec ses proches. L'homme de 63 ans ainsi que sa femme et leur fils détenus avec lui auraient accès à très peu de nourriture et l'électricité leur aurait été coupée.