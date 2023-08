Niger : la junte veut poursuivre le président déchu Bazoum pour "haute trahison"

Mohamed Bazoum, retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet - jour du coup d'État - avec son fils et sa femme, avait déclaré dans plusieurs médias être un "otage", puis privé d'électricité et contraint de ne manger que du riz et des pâtes.

Selon le général Tiani, cité dans le communiqué de la médiation nigériane, les militaires ont renversé le président Bazoum "en raison d'une menace imminente qui aurait affecté non seulement la République du Niger, mais aussi le Nigeria". Abdourahamane Tiani avait justifié le coup d'État par "la dégradation sécuritaire" dans le pays, miné par la violence de groupes djihadistes comme le Mali et le Burkina voisins, également dirigés par des militaires et qui ont affiché leur solidarité avec Niamey.