Niger : les derniers militaires français ont quitté le pays

Niamey a annoncé vendredi que les derniers soldats français avaient quitté le territoire du Niger. Avant le coup d'État en juillet, quelque 1500 militaires étaient présents sur place. Paris a également fermé son ambassade dans le pays.

Le retrait français du Niger est désormais complet. Les derniers militaires français déployés au Niger ont quitté le pays vendredi matin, a annoncé l'armée nigérienne. "La date d'aujourd'hui (...) marque la fin du processus de désengagement des forces françaises au Sahel", a déclaré le lieutenant Salim Ibrahim. Un journaliste de l'AFP a ensuite vu leurs avions décoller. Ce 22 décembre met donc le point final à la présence de quelque 1500 soldats et aviateurs français au Niger, l'un des derniers alliés de Paris au Sahel avant d'être dirigé par des militaires depuis un coup d'État en juillet.

Par ailleurs, la veille, Paris a décidé de fermer son ambassade au Niger, où "elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions", actant d'un divorce définitif entre les deux pays. "Après l’attaque contre notre ambassade le 30 juillet dernier, et après l’instauration d’un blocus autour de notre emprise par les forces nigériennes, nous avions procédé, fin septembre, au départ de l’essentiel de nos personnels diplomatiques", ont expliqué des sources diplomatiques à l'AFP. Conséquence directe, les agents locaux ont dû être licenciés et indemnisés. Fin août déjà, l'ambassadeur de France Sylvain Itté avait été expulsé par les autorités.

Après le coup d'État du 26 juillet, les militaires au pouvoir ont rapidement exigé le départ des soldats français déployés pour lutter contre les djihadistes dans la région et dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec Paris.