Niger : les expatriés français inquiets

Au lendemain de l'attaque de l'ambassade de France, dans la capitale nigérienne, notre correspondant sur place, Stanislas Poyet, évoque une situation précaire. Les rues de Niamey ont retrouvé leur calme ce matin et les habitants sont retournés à leurs occupations habituelles. La situation reste cependant volatile dans la capitale. Et l'ambassade de France envoyait, ce matin, ce message à tous les résidents français. Il est recommandé de maintenir une grande vigilance et d'éviter tout déplacement en ville.