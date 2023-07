Niger : les putschistes accusent la France de vouloir "intervenir militairement"

"Dans sa ligne de conduite, allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la Garde nationale du Niger, pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires", indique le texte. Dans autre communiqué, les putschistes accusent "les services de sécurité" d'une "chancellerie occidentale", sans préciser laquelle, d'avoir tiré du gaz lacrymogène sur des manifestants soutenant la junte dimanche à Niamey, avec "pour conséquence six blessés, pris en charge par les hôpitaux" de la capitale.