Niger : les putschistes menacent de riposter en cas d'intervention militaire

Ils promettent une réaction "immédiate". Les putchistes ont fait savoir qu'ils ne toléreront pas une "agression ou tentative d'agression" de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sur le sol du Niger, dont ils ont pris la tête par la force. L'organisation intergouvernementale a lancé un ultimatum à la junte militaire pour un retour à l'ordre constitutionnel, dont la date butoir a été fixée à dimanche. La Cédéao, qui a déjà imposé de lourdes sanctions à Niamey, n'exclut pas le recours à la force si le président, Mohamed Bazoum, n'est pas rétabli.

"La Cédéao étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'Etat du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des Forces de défense et de sécurité nigériennes sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus", a rétorqué l'un des putschistes. La menace ne concerne pas le Mali et le Burkina Faso, membres suspendus, eux aussi dirigés par des putschistes.