Putsch au Niger : "Nous n'avons pas à obéir à un régime qui n'est pas considéré comme légitime"

La junte nigérienne peut-elle décider seule de la rupture de ces accords de coopération militaire ?

En droit, pas forcément puisque cette junte n’est toujours pas reconnue comme légitime, et nous n'avons pas à obéir à un régime qui n’est pas considéré comme légitime. Mais de fait, si la situation s’installe, comme cela a été le cas au Mali, nous serons peut-être obligés de considérer que ces accords ne peuvent plus s’appliquer. J’ajoute que même s’il n’y avait pas de dénonciation des accords, avec une junte qui s'installe et qui est hostile, on ne voit pas très bien comment la coopération pourrait fonctionner.

Tout a été assez rapide. Alors qu'il a fallu plusieurs mois à la junte malienne et à la junte burkinabé pour dénoncer la coopération militaire, cette fois cela s'est fait en quelques jours. Le paradoxe étant que c’était certainement l’armée nigérienne qui était la plus proche, qui travaillait le mieux ou qui avait le plus de liens avec l’armée française.

Il semble y avoir une fuite en avant de la junte. À moins que ce coup d’État ne se dégonfle soudainement, ce qui paraît difficile, je ne vois pas comment on pourrait continuer à travailler sereinement avec les forces nigériennes.