Niger : une campagne de désinformation menée par Moscou accuse l'armée française d'avoir enlevé des enfants

Le collectif "All eyes on Wagner", qui propose une veille sur l'influence de la milice sur les réseaux sociaux, a pu identifier la manière dont les différentes sphères pro-russes se font fait le relais de cette fausse accusation. Propagée d'abord par des personnalités liées à la milice Wagner, dont Alexandre Ivanov, chef d'un groupe paramilitaire en République centrafricaine, elle a été largement diffusée, et notamment par des personnes étroitement liées à l'Ambassade de Russie. On compte parmi eux Dmitri Polianski, le vice-ambassadeur de la Russie auprès de l'ONU. De quoi pousser le collectif à décrire une opération "coordonnée" par la sphère Prigojine et "amplifiée" par la diplomatie russe.