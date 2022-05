Nigeria : pourquoi le meurtre d'une étudiante agite le pays

Un pays divisé après un crime barbare. Des dizaines d'étudiants musulmans, dans le nord-ouest du Nigeria, ont lapidé jeudi 12 mai une étudiante chrétienne, Deborah Samuel, puis brûlé son corps après avoir lu un commentaire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux. Pour ces meurtriers, les propos de la jeune femme blasphémaient le prophète Mahomet, et deux suspects ont déjà été arrêtés.

"Les étudiants l'ont sortie de force de la pièce où elle avait été mise en sécurité par les responsables éducatifs, l'ont tuée et ont brûlé le bâtiment", a indiqué Sanusi Abubakar, le porte-parole de la police de Sokoto. Une macabre vidéo, montrant Deborah Samuel battue à mort, a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit l'étudiante morte, vêtue d'une robe rose allongée face contre terre parmi des dizaines de pierres jetées par ses poursuivants. Une foule fouette ensuite le corps, tout en criant des insultes avant d'y empiler des pneus usés, et d'y mettre le feu au cri de "Allah Akbar". La police a indiqué que tous les suspects identifiés dans cette vidéo seraient arrêtés.