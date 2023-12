Attention à cette vidéo censée illustrer la folie des colis de Noël

Selon des internautes, un employé d'AliExpress a posté une vidéo de la montagne de colis à envoyer pour Noël. Ces images remontent au moins à cet été, ayant probablement été prises dans un centre de tri en Chine.

Quelques jours avant Noël, les livraisons de cadeaux tournent à plein régime. Preuve en est avec cette vidéo publiée sur le réseau social X (ex-Twitter), qui montrerait un centre de tri d'AliExpress, le fameux site chinois de commerce en ligne détenu par Alibaba.

"Un employé de la société a partagé cette vidéo qui montre le volume de travail et de logistique de l’entreprise chinoise avant les vacances de fin d’année", selon le tweet, accompagné de ces images de milliers de colis se déversant sur un tapis roulant et attendant d'être expédiés aux quatre coins de la planète.

La folie des soldes d'été ?

En réalité, cette vidéo est plus ancienne. D'après nos recherches, elle a été publiée en ligne dès cet été, avec des occurrences sur TikTok le 20 juin, ou bien sur le moteur de recherche chinois Baidu le 21 juin. Si AliExpress est mentionné dans les commentaires, ses concurrents comme Amazon le sont tout autant. Par ailleurs, deux posts Instagram des 20 et 21 juin évoquent davantage la folie des soldes que celle avant les fêtes de fin d'année.

Ces deux comptes renvoient la paternité de ces images à un certain "zx225544" de Douyin, la version chinoise de TikTok dont l'application est seulement accessible dans le pays. Douyin et TikTok disposent de la même interface, mais avec des contenus strictement séparés, comme le raconte Le Monde.

Nous n'avons pu mettre la main sur cette vidéo postée en premier lieu sur Douyin, le compte mentionné ayant été supprimé depuis. Ces éléments laissent toutefois à penser qu'il s'agit probablement d'une vidéo filmée en Chine, dans un centre de tri de colis. Il se peut également que les images soient encore plus anciennes, si l'on se fie à l'absence de port du masque des employés. Et pour cause, la Chine continue d'appliquer des mesures sanitaires strictes depuis la pandémie de 2020.

Une vidéo dans le même esprit avait par ailleurs circulé en 2018, montrant là aussi une avalanche de colis dans un centre de logistique. Dans ce cas, il s’agissait d’un extrait capturé dans un centre de tri situé à Shenzhen, en Chine, selon le média belge Knack qui n'a pu le rattacher avec certitude avec le site qu'AliExpress possède dans la ville. Contacté pour obtenir des précisions sur ces nouvelles images, le groupe Alibaba n'est pas revenu vers nous pour le moment.

