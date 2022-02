"Non à la guerre !" : en Russie aussi, des manifestations contre le conflit en Ukraine

Plus tôt dans la journée, le ministère de l'Intérieur, le Parquet et le Comité d'enquête, organisme chargé des principales investigations criminelles, ont conjointement mis en garde les Russes contre toute action de protestation. Les participants à des rassemblements au sujet de "la situation tendue en matière de politique étrangère" ou à des heurts s'exposaient à des poursuites. "Nous vous rappelons que les appels à participer et la participation directe à de telles actions non autorisées entraînent de graves conséquences judiciaires", avait prevenu le Comité d'enquête.