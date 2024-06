Un tweet vu plus de 3 millions de fois met en doute le fait qu’une image d’un journaliste palestinien, encerclé par des Israéliens, soit réelle. C’est pourtant le cas : elle a été prise le 5 juin dans la vieille ville de Jérusalem, lors d’un défilé nationaliste.

"Une image dont la cruauté est tellement exagérée qu'elle semble générée par l'intelligence artificielle." C’est par ce tweet, posté le 5 juin et vu 3,6 millions de fois, que des doutes sont nés à propos de cette photo montrant un homme portant un gilet siglé presse encerclé par des jeunes hommes avec des kippas et des drapeaux israéliens. Un outil aurait même prouvé que l’image n’était qu’une création, donnant comme résultat une génération par IA à 71,8%.

La conquête de la partie est de Jérusalem

S’il est impressionnant, le cliché n’en est pas moins authentique. Il a plus exactement été pris le 5 juin dernier, dans la vieille ville de Jérusalem (Israël) par un photographe de l’Agence France Presse (AFP), Hazem Bader. Sollicité, le journaliste n’est pas revenu vers nous mais la légende de l’AFP, accompagnant ses photos, nous en dit plus sur la scène qui se déroule. On y apprend que "des militants israéliens de droite se battent avec le journaliste indépendant palestinien Saif Kwasmi le 5 juin 2024, lors de la marche du drapeau de la Journée de Jérusalem".

Comme chaque année, une marche des drapeaux avait lieu à Jérusalem, dans laquelle défilent des nationalistes israéliens. Et qui était placée cette fois sous haute surveillance, avec 3000 policiers déployés dans toute la ville, comme le raconte Le Monde.

Cette marche commémore la prise par Israël de la partie orientale de la Ville sainte lors de la guerre de 1967. Cette manifestation est perçue comme une provocation par les Palestiniens, comme un rappel douloureux de la perte de la ville dont ils espèrent faire la capitale de l'État indépendant auquel ils aspirent.

Des militants israéliens de droite se battent avec le journaliste palestinien Saif Kwasmi le 5 juin 2024, lors de la marche des drapeaux - HAZEM BADER / AFP

C’est donc dans cette ambiance électrique que Saif Kwasmi a été agressé dans l’après-midi du 5 juin, quelques heures avant le lancement du cortège. D’autres clichés à l’AFP documentent d’ailleurs l’attaque que le journaliste a subi, et notamment un gros plan sur son visage, à terre. "Le journaliste indépendant palestinien Saif Kwasmi réagit après avoir été agressé par des militants de la droite israélienne", renseigne la légende.

Selon le journal israélien Haaretz, ce dernier a été pris à partie dans une émeute de jeunes hommes israéliens. En tentant de se défendre, et alors qu’il portait son gilet presse, une dizaine d’entre eux l’ont frappé et lui ont lancé des projectiles, le blessant légèrement à la tête. Au moment où la marche touchait à sa fin, Saif Kwasmi a été arrêté par la police israélienne et détenu pendant une heure et demie.

Plusieurs arrestations du journaliste

Le principal intéressé a tenu à livrer sa version des faits. Sur son compte Instagram, il a posté plusieurs photos de son agression, ainsi qu’une vidéo où il témoigne face caméra : "L'attaque dont j'ai été victime aujourd'hui n'a pas été menée uniquement par les milices de colons. Après que les colons m'ont agressé, la police israélienne m'a agressé et battu à deux reprises avec des bâtons. L'attaque n'était pas seulement le fait des colons, mais des colons devant la police et après cela, la police israélienne m'a attaqué alors que je portais un uniforme de journaliste."

Le journaliste palestinien Saif Kwasmi pris à partie à Jérusalem, le 5 juin 2024 - HAZEM BADER / AFP

À Haaretz, la police israélienne indique que "le suspect n'est pas du tout reconnu comme un journaliste possédant des documents pertinents valables en Israël" et "a été banni du Mont du Temple et de ses entrées jusqu'en août 2024". Elle ajoute ne voir aucun lien entre son arrestation et l’agression survenue quelques heures plus tôt.

Ce n’est pas la première fois que Saif Kwasmi est interpellé par les autorités israéliennes, comme le documente le Comité de protection des journalistes. Le 24 avril dernier, ce dernier faisait un reportage près de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem -secteur qui lui était donc interdit- lorsqu’il avait été emmené puis interrogé par quatre policiers pendant une demi-heure.

