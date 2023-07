Non, la ministre de l'Écologie espagnole ne s'est pas rendue en jet privé à une conférence sur le climat

Sous la publication de ce compte qui refuse de donner son identité - mais dont on sait qu'il était géré par un groupe d'étudiants en journalisme et en communication jusqu'en août 2020 - l'heure est à la sidération. "Et les médias nous font culpabiliser sur l'empreinte carbone quand on veut juste partir en vacances en Bretagne", ironise un compte "certifié", "les mêmes écolos nous font chier avec l'empreinte carbone", s'emporte un autre. Si bien que la publication est devenue virale. En moins de deux heures, elle a récolté plus de 1,5 million de vues. Sauf qu'il s'agit d'un canular.