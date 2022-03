Non, les Russes n’ont pas bombardé une maternité désaffectée à Marioupol

Or, le bâtiment mentionné par la Russie n’est pas du tout une maternité. Grâce à des images satellites, nous avons pu retrouver le bâtiment figurant sur cette image. S’il existe bien et qu’il se trouve à Marioupol, il se situe à plus de 10 km de la maternité bombardée. De plus, il ne s’agit pas d’un hôpital mais d’un centre de loisirs pour adolescents.

Quant à la maternité qui a été visée par l’explosion cette semaine, le média ABC a pu démontrer que celui-ci accueillait toujours des patients au moment de l’invasion russe, le 24 février dernier, en se rendant sur place le 2 mars. De plus, l’établissement a lancé un appel aux dons d’essence le même jour. Dans un post sur Facebook, il a indiqué à sa communauté avoir "besoin de carburant diesel, d’essence 1-95, de contenants pour le carburant" et de "filtres à osmose inverse" pour "assurer le fonctionnement" de l’hôpital".