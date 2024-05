Des publications affirment que l'entraîneur de Manchester City a ignoré un représentant israélien, refusant de lui serrer la main en tribunes. Dans cet extrait, qui date de 2023, c'est en réalité Alan Smith, ancien entraîneur anglais du Crystal Palace FC, qui est ainsi snobbé.

Après le bombardement du camp de réfugiés de Rafah par l’armée israélienne, qui a tué au moins 45 personnes selon le Hamas, l’indignation a été quasi unanime. Le choc a été tel face aux images qu’il a poussé des internautes à distribuer des "bons" et des "mauvais points" à des personnalités en fonction de leurs accointances présumées avec le régime israélien.

Une scène devenue virale sur X

C’est dans ce contexte que l’attitude de l’entraîneur du Manchester City, a été saluée par de nombreux comptes, sur X et sur TikTok, en référence à une vidéo. Pep Guardiola aurait selon eux refusé de saluer un représentant d’Israël, présent dans les tribunes lors d’un match de foot. L’extrait en question, sur lequel on voit bien le coach espagnol saluer l’ensemble des hommes présents dans les gradins sauf un, a rapidement été viral. Sur X, on le retrouve partagé aussi bien en anglais, qu’en français par des comptes prorusses ou qu’en espagnol. Sur TikTok aussi, cette vidéo se retrouve publiée à plusieurs reprises.

Plusieurs comptes sur X affirment à tort que Pep Guardiola aurait snobé un représentant israélien en tribune - DR

Si la scène avait déjà été partagée sur X le 23 mai, elle a gagné en visibilité seulement au lendemain du bombardement du camp de Rafah. Sauf qu’elle ne décrit pas cela du tout. En réalité, elle remonte au 6 août 2023, après le match de la Supercoupe d’Angleterre de foot au stade de Wembley, à Londres.

Après la rencontre ayant opposé le club d’Arsenal FC à celui de Manchester City, donnant le premier gagnant aux tirs au but, Pep Guardiola est donc allé récupérer sa médaille et a salué l’ensemble des responsables présents au premier rang. L’homme snobé par le coach de Manchester City pendant la séquence n’est autre qu’Alan Smith, ancien entraîneur du Crystal Palace FC, un club de la banlieue de Londres, comme le raconte Sport Bible.

L'homme présenté à gauche à tort comme un représentant d'Israël est un ancien entraineur anglais de football - DR

Un moment qui a alors été repéré par des internautes, dubitatifs. Alan Smith a pu livrer son interprétation de la scène, suggérant que Pep Guardiola l’avait pris pour un responsable du club d’Arsenal, contre qui il venait de perdre de justesse. Les raisons d’un tel boycott ne sont pas connues à ce jour, l’entraîneur de Manchester City n’étant jamais revenu dessus. Quoi qu’il en soit, cette scène est totalement détournée à des fins de propagande. De nationalité anglaise, Alan Smith n’est pas de confession juive et n’entretient pas de liens par ailleurs avec Israël.

