Une vidéo très partagée en ligne montrerait "la capture d’un militaire français" dans la région ukrainienne de Kharkiv. Le ministère des Armées dément officiellement l’authenticité de cette vidéo, tout comme la présence de militaires français en Ukraine.

"Ne tirez pas ! Ne tirez pas !" Pour les Russes, il s’agirait d’une preuve irréfutable de la capture d’un soldat français par leurs troupes en Ukraine. Dans un extrait, diffusé sur les réseaux sociaux et très visionné, un homme habillé en treillis militaire et allongé au sol supplie des soldats russes de l’épargner, alors qu'il lui est demandé de se rendre. Il est présenté comme un militaire français qui aurait été repéré dans cette forêt de la région de Kharkiv.

Une info "confirmée" par un média russe

L’extrait le plus vu est un tweet publié le 3 juin et visionné 2,3 millions de fois en 24 heures. "Une vidéo exclusive de la capture d'un militaire français par les Russes dans la zone du village de Liptsy (région de Kharkov), où se déroulent actuellement des hostilités actives entre les forces armées russes et l'AFU, a été diffusée", renseignait le compte avant de supprimer son tweet, dont en voici une version archivée.

Comme souvent avec la sphère prorusse, l’extrait a d’abord été partagé sur Telegram, par une chaine appelée "European dissident", dont le but est de diffuser des "vidéos de violations des droits de l'homme dans l'arrière-garde ukrainienne". Contacté pour plus de précisions, son auteur n'est pas revenu vers nous.

La vidéo a donc été publiée sur cette chaine le 3 juin, avant d’être reprise et accréditée par un média russe, Izvestia. Ce dernier assure alors, dans sa version en ligne, qu’une source lui a confirmé que "le militaire a été capturé près du village de Liptsy, où se déroulent des hostilités actives".

Une fausse vidéo d'un soldat français circule en ligne - DR

Mais sur le fond, plusieurs doutes naissent rapidement au visionnage de la scène. Des incohérences sont flagrantes, à commencer par l’accent très prononcé de l’homme, pourtant présenté comme Français. Ensuite, sa tenue ne correspond pas, de toute évidence, à celle d’un militaire de l’armée française, qui ressemble plutôt à ceci.

Selon nos informations, le camouflage et le gilet de combat portés par l’homme sont étrangers, et le patch du drapeau français n’est pas officiel. Enfin, l’homme ne semble avoir aucun équipement sur son gilet de combat, ce qui n’est, là non plus, pas habituel. Ces contradictions n’ont pas échappé aux internautes, dont certains ont renommé la séquence "Kremlywood", une expression en référence à Hollywood et au Kremlin, et déjà employée par le camp israélien pour s’en prendre à ces "acteurs palestiniens".

Sollicité par TF1info, le ministère des Armées "dément la véracité de cette vidéo" et précise qu’"aucun militaire français n’est présent sur le sol ukrainien". Les seuls soldats français engagés dans la région le sont dans le cadre de leur participation à la mission de l'Otan et se trouvent aujourd'hui en Pologne, en Roumanie, et en Estonie.

La campagne de désinformation venue du camp russe ne fait que s’accentuer avec les prises de position françaises. Et cela pourrait encore s'intensifier puisque Emmanuel Macron pourrait annoncer l’envoi d’instructeurs français en Ukraine, à l'occasion des 80 ans du Débarquement.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.