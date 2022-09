Nord Stream : des explosions correspondant à "des centaines de kilos" de TNT responsables des fuites

Lors d'une réunion de l'OTAN mercredi soir, des responsables danois avaient déjà déclaré que les gazoducs avaient été endommagés par deux explosions survenues lundi, chacune ayant la force d'environ 500 kilos de TNT, rapporte The Wall Street Journal. L'institut norvégien de sismologie NORSAR, spécialisé dans la détection de tremblements de terre et d'explosions nucléaires, a de son côté estimé la deuxième détonation à 700 kilos d'équivalent TNT.

Les fuites ont été découvertes lundi dans les eaux internationales à l'est de l'île danoise de Bornholm. Deux se situent sur les zones économiques exclusives de la Suède et les deux autres sur celles du Danemark.

La source et l'auteur des explosions restent mystérieuses, Washington et Moscou rejetant tous deux toute responsabilité sur fond de conflit en Ukraine et de tensions croissantes entre la Russie et les Occidentaux. La thèse du "sabotage" est hautement privilégiée par les experts pour expliquer les fuites spectaculaires des gazoducs Nord Stream, une opération certes complexe, mais nullement hors de portée d'une armée compétente. Mais la méthode utilisée reste inconnue comme l'auteur présumé, objet de multiples conjectures. L'opération nécessite d'intervenir par 70 mètres de fond.