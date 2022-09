Nord Stream : les câbles internet sous-marins sont-ils, eux aussi, vulnérables ?

Et pour cause, c’est à l’intérieur de ces brins de fil optique, immergés à des dizaines de mètres de profondeur, que transite plus de 90% du trafic internet mondial. La menace est prise très au sérieux. Suite à l’attaque contre Nord Stream, plusieurs pays de l’Otan, dont la Norvège, ont fait savoir qu’ils allaient renforcer la surveillance de ces "autoroutes de la donnée". Simplement posés au fond de l'océan, pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage, ces câbles peuvent être manipulés à la main par des plongeurs ou par le biais de petits sous-marins pilotés à distance. D’où la crainte d’éventuels sabotages.

"Il est extrêmement facile de les sectionner. D’ailleurs, cela arrive régulièrement", souligne Camille Morel, chercheuse associée à l'Institut d’études de stratégie et de défenses, contactée par TF1info. "Le plus souvent, c’est à cause de l’ancre ou du filet de pêche d’un chalutier. Mais aucune coupure d’un câble sous-marin par un État n’a été documentée depuis la Seconde guerre mondiale." Pourtant, depuis quelques années, les forces russes multiplient les exercices militaires dans les secteurs où ces câbles convergent. De quoi éveiller les soupçons.