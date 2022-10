Les États-Unis ont-ils annoncé dès 2014 leur volonté de "couper les gazoducs russes" ?

Il faut souligner qu'en mai 2014, Condoleezza Rice ne représentait plus le gouvernement américain depuis plus de cinq ans déjà. Elle a occupé le poste de secrétaire d'État du 26 janvier 2005 au 20 janvier 2009. Elle ne s'exprimait donc qu'en tant qu'ancienne figure de l'administration Bush.

Lorsque l'on écoute plus en détails l'extrait, on constate que la retranscription effectuée par des internautes francophones est en partie trompeuse. Condoleezza Rice n'évoque à aucun moment la possibilité pour les États-Unis de "couper" les gazoducs russes. Voici une retranscription plus fidèle de ses propos : "Nous devons imposer des sanctions plus sévères [à la Russie, NDLR]. Et je crains qu'à un moment donné, cela doive probablement impliquer le pétrole et le gaz [...] Sur le long terme, l'enjeu est de changer la structure de l'indépendance énergétique. Que l'Europe dépende davantage de la plateforme énergétique nord-américaine, des formidables ressources en pétrole et gaz que nous trouvons en Amérique du Nord. Vous voulez avoir des pipelines qui passent par l'Ukraine et la Russie. Pendant des années, nous avons essayé d'amener les Européens à envisager d'autres voies d'approvisionnement. Il est temps de le faire."

Dans ces déclarations, on observe que l'ancienne secrétait d'État suggère de profiter des tensions en Europe pour tenter de renforcer la coopération américano-européenne en matière d'énergie. Une forme de lobbying très appuyé, mais rien qui ne laisse entrevoir une volonté des États-Unis de couper les gazoducs russes.