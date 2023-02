Nord Stream : Joe Biden avait-il révélé par erreur que les Américains voulaient faire exploser le gazoduc ?

Cinq mois sont passés, et le mystère reste entier. Tandis que les responsables derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui a eu lieu le 26 septembre dernier, ne sont toujours pas connus, les théories pour expliquer l'explosion de ces installations reliant la Russie à l'Allemagne se multiplient. Dernière en date, celle d'un certain Seymour Hersh, qui affirme que Washington et la CIA seraient les instigateurs de ces opérations, avec la complicité de la Norvège. Une théorie déjà décryptée par le passé, mais qui refait surface avec un nouvel élément : Joe Biden aurait lui-même, malencontreusement, révélé avoir donné cet ordre.