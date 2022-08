Norvège : 8300 euros d'amende pour une femme qui circulait ivre sur une trottinette électrique

Le tribunal de Sandnes a cependant fait preuve de clémence en optant pour une peine de 15 jours avec sursis et d'une amende de 80.000 couronnes (8300 euros), un peu moins que les 93.000 couronnes (9726 euros) réclamées par l'accusation.

"La Cour souligne que l'accusée n'a conduit que quelques minutes et qu'il n'y avait pas d'autres voitures ni de piétons sur place", indique le jugement que l'AFP a consulté mercredi. "Il n'y a pas eu de situation dangereuse dans les faits", précise la juge, qui fait aussi valoir que l'accusée a reconnu les faits et qu'une trottinette électrique cause potentiellement moins de dégâts qu'une voiture ou une moto. Responsable des ressources humaines d'une start-up, la quadragénaire devra aussi repasser son permis de conduire après 18 mois de suspension.