Norvège : la police enquête sur "un acte terroriste" après une fusillade à Oslo

Parmi les 14 blessés, huit ont été transportés à l'hôpital et six autres pris en charge par une permanence médicale. "Certains sont décrits comme gravement blessés, d'autres comme plus légèrement", a précisé un responsable de la police, Tore Barstad, au cours d'un point presse. Des civils ont aidé à la capture du suspect ainsi qu'aux premiers soins, selon la police qui a salué "une contribution héroïque".