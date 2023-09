Norvège : un déserteur présumé du groupe Wagner arrêté après avoir tenté de retourner illégalement en Russie

Andrei Medvedev avait quitté la Russie dans la nuit du 12 au 13 janvier via sa frontière arctique avec la Norvège, à travers des barbelés et sous les balles de gardes russes lancés à ses trousses avec des chiens, selon son récit. Il dit avoir combattu en Ukraine sous l'uniforme de Wagner pendant quatre mois avant de déserter en novembre. Il s'était déclaré prêt à témoigner sur la brutalité de la milice et a été entendu par une unité de la police chargée d'enquêter sur les crimes de guerre. Le jeune homme affirmait notamment avoir eu connaissance d'exécutions par Wagner de mercenaires refusant de retourner au combat, des actes dont il posséderait une vidéo.