Norvège : une agression au couteau fait au moins trois blessés

Une agression dans la vallée de Numedal, dans le sud-est de la Norvège. Au moins trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans une attaque au couteau, vendredi 20 mai au matin, a annoncé la police norvégienne. Un suspect a été arrêté, a indiqué sur Twitter la police locale. Les autorités ont précisé ne pas rechercher d'autres suspects.

L'auteur présumé de l'attaque était marié à l'une des personnes blessées dans l'incident, a aussi précisé la police norvégienne, ajoutant qu'il s'agissait d'une famille syrienne. "Nous pouvons confirmer qu'il y avait un lien familial entre l'auteur de l'attaque et l'une des personnes poignardées", a indiqué l'inspecteur Odd Skei Kosvteit dans un communiqué. "C'est une famille de Syrie et l'auteur et l'une des blessées sont mariés", a-t-il ajouté.

Selon des témoins cités par les médias norvégiens, de nombreuses patrouilles de police et ambulances, ainsi que trois hélicoptères médicalisés, ont été dépêchés sur place.