"Nous fermons les yeux" : le nombre d'enfants morts en traversant la Méditerranée en forte hausse

Un chiffre en forte hausse. Quelque 289 enfants ont péri sur les six premiers mois de l'année 2023 en essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, a annoncé ce vendredi l'ONU. Ce chiffre est deux fois plus important que celui des six premiers mois de 2022, a précisé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), appelant à la création de couloirs humanitaires sûrs permettant aux enfants de trouver refuge en Europe.