"Nous ferons payer ceux qui nous dérangent sur notre territoire" : Erdogan envisage une opération terrestre en Syrie

Dimanche soir et lundi matin des tirs de roquettes depuis la Syrie ont touché la frontière et le territoire turcs faisant, au total, trois morts et près d'une quinzaine de blessés. La Turquie a dans la foulée lancé une opération aérienne baptisée "Griffe Epée", dans le nord de l'Irak et de la Syrie voisine. Elle a visé des régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), accusées par Ankara de servir de bases à des "terroristes".

Entre 2016 et 2019, la Turquie avait déjà mené trois opérations d'envergure dans le nord de la Syrie qui ciblaient les milices et organisations kurdes, prenant le contrôle de la ville d'Afrine dans le nord-ouest de la Syrie et poussant de nombreux civils à fuir.