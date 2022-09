"Nous sommes dans une mer agitée" : le pessimisme de l'ONU à l'approche d'un "hiver de grogne"

Si tous les regards se tournent vers l'Ukraine, les pays du Sud, eux, s'agacent de plus en plus. Pour tenter de répondre aux inquiétudes de certains pays, Américains et Européens organisent mardi une réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire, conséquence de cette guerre dont souffre toute la planète. Et le président français Emmanuel Macron, qui doit être à la tribune mardi, va insister sur la nécessité de prévenir la "fracturation" entre pays du Nord et du Sud, indique-t-on à l'Élysée, précisant que le chef de l'État organisera un dîner sur ce thème avec plusieurs autres dirigeants.