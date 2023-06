Nouveau Pacte européen : les ONG vont-elles "déterminer la politique d’immigration", comme le dit Marine Le Pen ?

Autre mesure que contient le pacte et qui "poursuit l’externalisation de la politique de l’asile", d'après François Gemenne : celle de mettre en place des "hotspot" dans des pays tiers, comme la Turquie ou la Tunisie. Ces centres de transit serviraient à examiner plus rapidement les demandes d’asile ayant le moins de chance d’aboutir. Et à rendre plus hermétiques les frontières extérieures de l’Europe avec des moyens donnés à l’agence Frontex. Mais sur le rôle que Marine Le Pen attribue aux ONG, les spécialistes interrogés sont unanimes : aucun point du pacte ne les rendrait décisionnaires de la politique d’asile. Sollicité sur le sujet, le Rassemblement national n’est pas revenu vers nous dans l’immédiat.

Dans les faits, "les ONG n’auront rien à dire sur la politique d’asile et d’immigration" comme c’est déjà le cas aujourd’hui, souligne François Gemenne. "Au contraire, la politique est plutôt faite par les passeurs puisque de facto, ils décident de qui passe et quand". Un point de vue partagé par Catherine Wihtol de Wenden, selon qui "les associations ne peuvent pas déterminer le statut légal des demandeurs d’asile dans l’UE. Elles essaient d’accueillir dans les hotspots et se contentent d’accueillir et de sauver". Dans les propos de Marine Le Pen, la chercheuse voit "une manipulation de l’opinion qui consiste à faire croire que les ONG jouent le mauvais rôle et veulent faire entrer les réfugiés". Et de poursuivre : "ce que dit simplement le Pacte, c’est qu’on ne peut pas empêcher les associations d’accoster dans des ports européens".