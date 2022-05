Nouveau rebondissement dans l'affaire Maddie : le principal suspect affirme avoir un alibi

L’homme de 43 ans a avancé qu'il avait eu des relations sexuelles avec une jeune femme qu'il a accompagnée à l’aéroport de Faro, situé à plus de 80 kilomètres du lieu de l'enlèvement, le lendemain. Ils auraient été arrêtés et photographiés lors d’un barrage routier. Christian B. estime que la police portugaise a gardé des preuves de cet événement et qu'il serait possible d’établir une relation entre lui et la jeune vacancière.