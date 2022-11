Nouveau tir de missile de la Corée du Nord après avoir promis une riposte "féroce"

Selon l'état-major sud-coréen, le missile a parcouru 240 km à une altitude maximale de 47 km. Le Japon a confirmé le tir. Le bureau du Premier ministre nippon a dénoncé "les lancements répétés de missiles balistiques qui menacent la paix et la sécurité de notre pays et des communautés régionale et internationale".

Ces derniers mois, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont intensifié leurs manœuvres militaires conjointes face aux menaces de la Corée du Nord. Des exercices que Pyongyang analyse comme des répétitions générales à une invasion de son territoire ou à un renversement de son régime.

De son côté, Joe Biden a tenté, au cours d'une rencontre mardi en marge du sommet du G20 à Bali, de convaincre son homologue chinois, Xi Jinping, d'intercéder auprès de la Corée du Nord pour qu'elle renonce à effectuer un essai nucléaire, comme Washington et Séoul lui en prêtent l'intention. Joe Biden, son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont d'ailleurs promis une réponse "forte et ferme" si Pyongyang réalise cet essai, qui serait le premier depuis 2017 et le septième de son histoire.