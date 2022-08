Nouveaux cargos de céréales, renforcement des positions russes dans le Sud... Le point sur la situation en Ukraine

Le renforcement des positions russes dans le sud de l'Ukraine. Selon les renseignements ukrainiens et britanniques, des déplacements de forces russes ont été repérés du Donbass pour aller vers la région de Kherson afin de renforcer ces positions alors qu'une contre-offensive ukrainienne a été annoncée. Pour l'instant, un travail préparatoire a été mené avec des frappes visant des dépôts de munitions ou des ponts autour de Kherson.

La ligne de front reste cependant très active quel que soit l'endroit. Samedi, des frappes russes auraient été enregistrées dans une douzaine de villes le long des lignes de front à l'est et au sud, selon l'armée ukrainienne. Un porte-parole a également indiqué que les forces russes ont tenté de mener des assauts dans six zones différentes de la région orientale de Donetsk, mais qu'elles n'ont pas réussi à gagner de territoire et ont été retenues par les forces ukrainiennes.

Des référendums marqueraient la fin d'éventuels pourparlers. Lors de son allocution quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a prévenu qu'il ne pourrait plus avoir de négociations avec la Russie si celle-ci organisait des référendums sur le rattachement au pays de certaines zones occupées ukrainiennes. Les forces russes contrôlent désormais de vastes zones de territoire dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et dans les régions du sud. Des responsables y évoquaient la possibilité d'organiser de tels référendums.