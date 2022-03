Nouvel appel téléphonique Macron-Poutine sur l'Ukraine : ce qu'ils se sont dits

Selon la présidence française, Vladimir Poutine a indiqué qu'il était "prêt à respecter les normes de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique, ndlr) pour la protection des centrales" et à prendre part à un dialogue avec l'AIEA et l'Ukraine pour que les installations soient mises en sécurité. Ce point a été abordé au téléphone par les deux chefs d'État à la suite du bombardement, le 4 mars, de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe.

Par ailleurs, Vladimir Poutine a "nié que son armée prenne des civils pour cibles", affirmant que "la responsabilité revenait aux Ukrainiens de laisser partir la population des villes encerclées". Face à ces dires, Emmanuel Macron lui a répondu que "l'armée qui attaque est l'armée russe" et n'avoir "pas de raison de croire que les armées ukrainiennes mettaient les civils en danger", selon l'Élysée. Emmanuel Macron a ainsi renouvelé son exigence "qu’une pause humanitaire soit observée de telle manière à protéger les civils."