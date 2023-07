Nouvelle profanation du Coran : la crise diplomatique est ouverte entre l'Irak et la Suède

Rien ne va plus entre la Suède et l'Irak. La crise diplomatique est ouverte entre les deux pays après l'incendie de l'ambassade suédoise à Bagdad et l'annonce de l'expulsion de l'ambassadrice scandinave, ce jeudi 20 juillet. Une décision qui fait suite à une série de profanations du Coran à Stockholm et à l'annonce d'un rassemblement au cours duquel le livre sacré de l'islam devait partir en fumée. Des incidents qui ont provoqué une crise aiguë entre les deux pays.