Nouvelle-Zélande : la garde d'un bébé malade retirée à ses parents refusant du "sang vacciné"

"La question primordiale est de savoir si le traitement proposé est dans l'intérêt supérieur (du bébé)", a déclaré le tribunal dans un communiqué. Le bébé se trouve désormais sous la "tutelle médicale de la Cour" jusqu'à "la fin de son opération" et son rétablissement, au plus tard fin janvier. Les parents conservent l'autorité sur l'enfant sauf en matière de soins médicaux. Ils seront "informés à tout moment raisonnable de la nature du traitement prodigué à Baby W et de l'évolution de son état", selon le jugement.

Les autorités sanitaires avaient rejeté la demande des parents qui exigeaient du "sang non vacciné", arguant qu'elle était peu pratique et inutile. Les hôpitaux ne séparent pas le sang donné par des personnes vaccinées de celui des non-vaccinés, aucune des deux catégories ne présentant plus de risques que l'autre.