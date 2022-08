Nouvelle-Zélande : les restes de deux enfants retrouvés dans des valises vendues aux enchères

La famille a immédiatement appelé la police, qui enquête désormais sur l’affaire, qui attire de nombreux curieux. C'est notamment l'étrange odeur émanant des valises et du domicile de la famille qui a attiré l'attention, et surtout celle du voisinage. "Je l’ai su tout de suite et je me suis demandé d’où ça venait", a expliqué un des voisins, ancien employé d’un crématorium, à Stuff, un média local.

Les autorités ont décidé d’écarter la famille de la liste des suspects et ont décidé de se concentrer sur l’identification de la victime. De son côté, la compagnie gérant les dépôts a été approchée par les autorités afin de comprendre comment un tel drame a pu se dérouler.